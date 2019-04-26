網友留言。(圖片取自李茂生臉書)

鴻海集團董事長郭台銘17日宣布參加2020年總統大選，在政壇投下震撼彈。郭日前接受媒體專訪，表示老婆因為他宣布參選，已經離家出走，但他卻話鋒一轉，指出後宮不要干政，引發外界熱議。對此，台大教授李茂生譏諷，好大的口氣！反正有GG而且還沒自宮的才是主人就對了。

據綜合媒體報導，郭台銘接受多家媒體專訪時表示，妻子曾馨瑩不諒解他參加國民黨總統初選，現在已經離家出走了，這是他現在面對的最大問題。但他強調，他出來是為年輕人做事，因此，「軍國大事，後宮不要干政」。

此話一出，外界熱議。李茂生於臉書發文譏諷，「後宮不得干政」？好大的口氣！這個比「穿西裝的太監」還更加俗夠有力。反正有GG而且還沒自宮的才是主人就對了。

李茂生更感嘆，台灣的總統選舉真的愈來愈像小學生選班長一樣，再怎麼幼稚的話都可以拿出來說嘴，而且同學也聽得津津有味。

底下網友表示，「有人評：後宮不要干政，但天后宮可以」、「媽祖託夢他選總統，這樣算不算干政呢」、「幫自己退選找台階下吧」！

(中時電子報)