為讓學生適性入學，讓大學多元選才，今年度大學學測首度實施「五選四」新制，各校系申請入學只採計四科學測成績，選填志願僅六個，不但使得「個人申請」入學報名人數創新高，更讓通過篩選人數亦較往年高，部分科系同分增額，導致有志願下修、試題鑑別度不足、排擠指考名額、二階段面試時間衝突等問題，影響所及不僅是高分群更是全面性的，日前更引發家長團體至立法院抗議。

立法委員林奕華為要求教育部正視相關問題，回應家長及教師疑慮及確保學生權益，24日上午於立法院舉辦「大學學測實施【五選四】新制爭議座談說明會」，邀請教育部高教司長朱俊彰、大學入學考試中心副處長政達、大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華及全國十二年國教聯盟、國教行動聯盟、教育轉型正義聯盟、全國教育產業總工會、新北市教育產業工會、全國高級中等學校教育產業工會、全教總高中職委員會及基隆市教師職業工會等團體代表作雙向溝通，會中並讓家長團體充分表達意見!

立法委員林奕華舉辦「大學學測實施【五選四】新制爭議座談說明會」，各方參加意見交流。

林奕華表示，她從教育行政單位轉任立法委員感受特別深，大學端的需求沒有讓學生、家長及高中職教師充分的瞭解，而行政單位不能僅拿數字來看待問題，必須站在學生的角度來思考，尤其制度的設計與建立，除了兼顧通案問題也要顧及個案部分，尤其偏鄉學生在二階段面試所遭遇的困境，學生和各校面試時間衝突，這些都可以立即透過技術性來解決的，而今年入學申請「五選四」為首次實施，沒有前例可以參考，現已造成許多問題，教育部應該多和家長與老師溝通，不能犧牲學生的權益，必須儘速檢討改善制度，尤其111年將配合108年課綱再做制度變動，這些學生、家長及老師意見及問題教育部都必須納入制度變革的考量在內。

家長團體代表並提出幾點訴求及問題，包括:一、指考名額不得低於總額的一半。二、學測級分增加至30。三、不要有志願限制，將選擇權還給孩子。四、提高及穩定試題的鑑別度。五、二階段面試撞期協調機制。

教師團體亦表示，今年五選四新制確實造成教學現場問題，過去一個教室兩個世界更加嚴重，更會使離島、偏鄉原本資源就不足的學生受到擠壓，未來108課綱多元選修課程，許多偏鄉學校根本開不出來，將影響階級流動。也有部分教師團體有不同意見表示，五選四新制，倍率篩選及同分增額讓更多孩子被大學端看見，也鬆綁教學現場，讓教學正常化。

大考中心表示，對於試題鑑別度部分，因新制度理念即是顧及全體高中生而非針對高分群，未來可研議參照香港制度來鑑別高分群，再15級分之外增加15A、15AA等，供部分特殊系所選才參考。招生聯合會也表示，配合108年課綱實施162個學分，非考科佔大部分比例，以呈現學生多元表現，將漸進式調整制度和111年度新制接軌。

教育部答覆時表示，對於大學多元選才跟考招、高中教學現場結合，將持續努力，而五選四新制相關問題及大學專業審查部分，教育部相當重視，若要增加設備及人力，一定會在經費及各方面全力支持，務必使家長疑慮及新制影響降至最低，但也會考量通案並兼顧個案問題，將統整家長及教師意見，做配套及改善的研議。

(中時電子報)