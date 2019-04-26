林果良品推出「履程」台灣製鞋工藝特展，有各種鞋款故事給旅者欣賞。（林果良品提供）

林果良品「履程」特展在桃機二航登場，空間簡約中帶有手工坊的溫暖。（林果良品提供）

林果良品在創辦人曾信儒、總監高玉昌帶領下，策展挖掘台灣製鞋之美。（林果良品提供）

搭機出國前總有些零碎時間，吃東西、滑手機... 不如趁機看個展。台灣鞋履品牌「林果良品」本周起在桃園機場二航廈推出「履程」台灣製鞋工藝特展，以與旅人們最貼近的鞋成展覽主軸，將各種鞋款故事、手工鞋製作過程，乃至數位科技應用，一次精華呈現，讓出國前時間變成時尚充電時間。

林果良品「履程」展由創辦人曾信儒、總監高玉昌策展，前者從小在鞋廠長大，認為其實就製鞋工藝層面「台灣與義大利差距甚微」，該牌一直努力將代工思維轉向為品牌價值論述，因此辦展貫穿歷史與地理，挖掘台灣製鞋之美，並邀來「層層生活」共同創辦人顏邑丞操刀，創作簡約又不失溫馨感手工坊感的展場空間。旅人們可在展中刊件被拆解的手工鞋，瞭解從鞋楦開發到鞋子上妝拋色等8大步驟變化，5月4日、25日指定時段，品牌也邀來老師傅獻藝，更讓這項展出更有溫度。（「履程」台灣製鞋工藝特展，即日起至10月27日，桃園國際機場第二航廈3樓（22報到櫃檯旁）。）

(中時 )