台北101董事長張學舜昨率先體驗「TAIPEI 101 MALL」APP新功能。（台北101提供）

繼新光三越、微風成立行動支付後，台北101昨（25日）也宣布「TAIPEI 101 MALL」APP全新改版上線，新增「101 Pay 」行動錢包，整合多重信用卡、金融卡優惠，支付、累點、回饋一機搞定。

台北 101 商場事業處營運長朱麗文表示101 Pay可一次完成累點、回饋、折抵，具有購物金點數自動累計、電子抵用券自動兌換、電子發票載具、停車費試算等功能，並可享有多項APP專屬優惠，更能了解高端客需求做到精準行銷，看好今年行動支付交易可占全館交易10％以上，較現有5％倍增。

去年禮讚卡和聯名卡二合一，目前會員人數超過30萬人，會員更新APP後都可直接使用101 Pay，新會員申請都有門檻，需當日單筆1萬元，5月12日前母親節檔期間，指定22家銀行可單筆消費5000元入會，朱麗文說會設定門檻是館內高端品牌多，與其他百貨定位不同，目標鎖定高端客。

根據台北101購物中心滿意度調查，目前台北101會員中，超過4成習慣透過APP獲得優惠資訊，6成以上的習慣使用APP電子會員卡累積會員消費、累積101 Points購物金點數，近半數會員期望APP能導入行動錢包的功能。且觀察到館內曾有尊榮會員，使用LINE PAY行以單筆超過700萬元購買高價手表，顯見高端精品客層使用行動支付的消費潛力。

在101 Pay上線之際，還攜手瑞士頂級鐘表品牌Roger Dubuis羅杰杜彼合作推出獨家活動，首次開放台北101最頂端101 樓私房景點尊榮體驗。5月24日前(下載全新TAIPEI 101 MALL APP憑101 Pay消費滿101萬元，有機會受邀參加101樓私房景點尊榮體驗。

(中時 )