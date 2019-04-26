這究竟是要驗DNA還是驗智商？（截自《靠北女友》臉書專頁）

發生這種情況，究竟是要驗DNA還是驗智商？一名男子表示女友懷孕，但擔心小孩不是自己的，所以拿了女友的指甲去驗DNA，結果「小孩」果然不是他的。不過這篇抱怨文卻被噓翻，網友笑說：需要驗的是智商！

該男子在臉書《靠北女友》PO文表示，女友終於懷孕了，他急著結婚，但個性很愛「追根究底」，所以偷偷剪女友指甲去驗DNA。結果晴天霹靂！原來小孩不是他的，馬上把結婚證書燒了離婚。最後更怒罵「女人就是他X的X！」。

不過這篇抱怨文卻被其他網友噓翻，有人留言「剪女友指甲驗DNA？？我覺得需要驗的應該是你的智商」，獲得近2千人按讚；另有人說「指甲是拿來作法用的，不是拿來驗DNA的！正英師父的電影都沒在看～」、「女友指甲驗孩子dna???這是醫療大突破啊！！！」

「還好DNA不符，否則你就亂倫找到你失散多年的妹」、「你是不是應該把你的腦拿去驗？」、「乖～趕快去吃藥藥 不要再亂想了」。

(中時電子報)