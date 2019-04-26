台中花博在長達173天展期，展現各式花卉植物的生命力，呈現背後無數人努力的汗水。（盧金足攝）

台中市府在花博粉絲頁公布「台中花博回顧影片」，感謝各界成就美好。（圖／台中市府提供）

精彩花博落幕，共創台中榮耀的美好回憶永留心中。（圖／台中市府提供）

台中花博24日畫下完美句點，台中市府在花博臉書粉絲專頁PO出回顧影片，盼藉由影片帶大家回顧花博美好的旅程，從一磚一瓦搭蓋的場館、一場場籌備亮相的國際級表演、一天天讓花博正常運行的無數細節，感謝173個日子參與花博的遊客及工作人員，精彩花博落幕，共創台中榮耀的美好回憶永留心中。

台中花博發言人黃意涵指出，以「花現GNP」為主題，賦予GNP全新的定義的台中花博，強調「Green綠色生產」、「Nature自然生態」及「People人文生活」三者和諧發展的美好價值，透過花博重建人與自然間的連結，更將花博打造為平台，緊密串接人與人的情感交流。

這次釋出的回顧影片濃縮場館搭蓋、開幕盛況、多場國際級表演、各界名人相挺等花博運行細節，更著重遊客、工作人員間的情感交流，因為把台中花博推向世界舞台的不僅有美麗的花卉，幕後工作人員與遊客的參與更是最大的支持。

花博在長達173天展期，展現各式花卉植物的生命力，呈現背後無數人努力的汗水，因為大家的參與，才讓花博變得更加精彩，黃意涵期盼花博的身影能永遠被記住，市府持續深化花博生態保育及永續發展等共好精神，讓更多美好的事物持續在台中發生。

黃意涵說，影片公布後，網友紛紛在粉絲專頁留下「花博真的很棒，真的永遠懷念他。」、 「謝謝歷任市長及市府團隊的策畫與辛勞，更感謝所有的志工無私付出，您們讓台中花博發光發熱。」、「哇～精彩回顧，三區皆留足跡，感謝你們～辛苦了。」

參與的團隊成員與志工，看到網友真摯留言，有的感動紅了眼眶，走過這場一起打拚努力的花博旅程，也為自己的生命旅程戴上光榮的花博勳章。

(中時 )