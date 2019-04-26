教育部26日舉辦玉山（青年）學者記者會，中興大學玉山學者杜武青不但出人、出錢還出人脈，從玉山學者年薪250萬中捐出200萬，校方加碼800萬，成立每年1000萬基金，贊助興大教師跨領域計畫。兩位玉山青年學者交大張祐嘉、成大龔仲偉都說回台灣是「很自然的一件事」，台灣學生不比美國前段名校學生差，甚至更好，回台希望回饋，「教育自己的子弟」。

107年核定的玉山（青年）學者共46位（21位玉山學者、25位玉山青年學者），截至今年4月已經聘任25人；其餘正在走流程或下半年起聘。為使社會各界了解107年度核定通過的玉山（青年）學者資訊，教育部除公布已聘任名單，26日亦邀請部分玉山學者、玉山青年學者及受聘學校校長出席記者會，分享學者過去優異表現、未來與學校校務發展連結。

台大醫學系聘請法籍教授Jean-Marc EGLY來台貢獻所學。他表示「來到台灣不是很簡單的決定」，但是他看到台灣有很高品質的研究成果，讓他可以運用從前分子醫學的研究經驗，促進台法與歐盟之間的合作。

中興大學杜武青14歲就跟家人移民到美國，一直心繫台灣，去年他在加州大學聖地牙哥分校（UCSD）任教30年，決定退休，中興大學校長薛富盛想替他申請玉山學者，他開出的條件是從250萬年薪中捐出200萬，興大加碼800萬，成立一個1年1000萬的基金，贊助興大教師跨領域計畫。薛富盛二話不說一口答應。杜武青說，他還希望做興大師生和UCSD的橋樑，增加更多合作機會。

交大張祐嘉說，回台是很自然的選擇，他的研究是矽光子、超穎材料跟二維材料，跟半導體製造有很大關係，台灣擁有得天獨厚的研究資源。去年8月從美國回台，表示這次得到玉山青年學者是「很棒的起點」。

專攻卵巢癌研究的台大醫學系青年學者黃韻如在台灣受過完整教育，笑說自己人生一向不是照計畫走，意外地去了新加坡，一待就12年；這次回台其實是減薪，笑說看到聘書上的薪資，覺得自己一定是瘋了，但她是為了成就一個「比自己更大的理想」：讓台灣重返榮耀。

成大青年學者龔仲偉也說，回台是很自然的選擇，「我的中長期規劃就是要回台灣！」他也是台灣的土博士，後來得到補助去美國做研究，發現跟美國頂尖大學的學生比起來，台灣學生根本沒有比較差，甚至更好。他希望貢獻所學、回饋台灣，自己教台灣的子弟。

(旺報 )