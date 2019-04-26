已表態角逐2020的前立法院長王金平今參訪台灣文博會，被問及黨主席吳敦義先前抨擊全民調，近來黨中央卻又「不排除」全民調，是否覺得轉彎？他直言，從「73制」改為全民調，「就是轉彎了嘛！怎麼不是呢？」對於前新北市長朱立倫自稱最有資格抱怨，王則笑說，朱是主張全民調的人，現在「73制」又轉回來，「他當然覺得中箭」，當然也有所委屈，不是沒有。

談到何時與吳敦義進行「吳王會」、是否會提取消黨員投票不公平一事？王金平表示「還沒有」，至今還沒機會跟吳談話，因為還沒安排好；而這次「73制」改全民調，當然是認為對黨員比較不公平，黨員等同沒直接參與權，這是比較為他們所關心的。

至於「吳韓會」先定案，是否覺得慢一步？王金平則說，這無所謂，總是前前後後要會一次的，誰先誰後都一樣，沒有先後的問題。他並重申，大家能團結一致是共同目標，讓國民黨贏得2020勝選。

對於黨內如今分別傳出「非韓不投」「是韓不投」，王金平說，韓國瑜講愛與包容，「所以韓粉也應該要愛與包容」，應該誰能代表國民黨，大家要一致支持他。

媒體追問，朱立倫昨也來文博會參觀，今日安排參訪是否有較勁意味？王金平笑回「沒有啦！大家都可以來啊」，這是大家共同關心台灣文化產業問題，這些文化創新、創意，要讓這麼多好的設計人才發揮長才，能投入食衣住行中，把產業真正能發展起來，這也是讓台灣能吸引世界的重要產業，所以這次展覽很重要，特地來參觀一下。

初選改全民調 王金平：這就是轉彎了嘛！

(中時 )