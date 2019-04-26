基隆市安樂區麥金路迴轉道改善工程完工，29日將正式啟用，屆時要左轉安樂路二段的車輛一律引導進入迴轉道，將改善基隆長庚醫院周邊的塞車情形。（基隆市政府提供）

基隆市安樂區麥金路迴轉道改善工程完工，市長林右昌26日前往視察，宣布29日將正式啟用，屆時可改善基隆長庚醫院周邊的塞車情形。（基隆市政府提供）

基隆市安樂區麥金路迴轉道改善工程完工，市長林右昌今（26）日率領市府工務處到場視察後，宣布自29日將正式啟用，屆時要左轉安樂路二段的車輛一律引導進入迴轉道，將改善基隆長庚醫院周邊的塞車情形，並提醒市民朋友在動線改變初期，一定要遵照指示、減速慢行。

工務處表示，麥金路是基隆市重要道路之一，市民無論是出入果菜市場、上高速公路或是由安樂路二段進入市區，都需要經過麥金路，再加上長庚醫院就位於麥金路與安樂路二段的轉角，周遭的人潮車潮眾多，因此麥金路的交通動線格外重要。

不過，由於麥金路左轉安樂路二段的車流佔用一線車道，在尖峰時段經常影響麥金路的交通流量導致回堵，甚至造成車禍頻傳，為了改善麥金路的交通，市府在拆除安樂分駐所建物後，將舊址改建成一雙車道的迴轉道。

林右昌表示，迴轉道自29日下午2時起正式啟用，日後進出果菜市場以及由麥金路左轉安樂路二段或長庚醫院的車流，都一律引導至迴轉道內，藉此改善麥金路的交通問題，也讓麥金路上的汽機車駕駛有更良好及安全的行車環境。

林右昌說，由於交通動線有很大的改變，請用路人及汽機車駕駛減速慢行，並遵照義交及交通號誌指示，以維護交通安全，不便之處敬請見諒。另外，由於長庚醫院周邊欠缺停車位，市府配合迴轉道闢建工程，將在旁邊規畫近百個機車停車格，方便到醫院就醫或是到周邊商圈採買的民眾。

(中時 )