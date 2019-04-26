香港娛樂大亨「龍五」向華強與老婆陳嵐愛子向佐，因拍節目而與《小時代》台灣女星郭碧婷結緣相戀，3月時向佐以5克拉大鑽戒套牢女友，向太搶先爆料喜事，表示雙方父母都很滿意這樁親事，婚期尚待規劃中，而近日有網友曝光小倆口拍攝的最新藝術寫真照，赫見仙氣飄飄的郭碧婷挺著小圓肚入鏡疑有孕，求證準老公向佐，他神回5字讓人直呼「不得不多想」。

郭碧婷答應向佐求婚，成了準豪門媳，然婚期未定的現在，昨有網友曝光小倆口到山上拍攝藝術照的側拍照，畫面中向佐上身赤裸展現傲人身材，郭碧婷則穿著純白色長洋裝，洋溢著夢幻光芒，但眾人沒將焦點放在他們的甜蜜氛圍上頭，而是郭碧婷隱隱透出的小腹形狀。

只見照片中，郭碧婷的衣服在風的吹撫下稍微貼緊了身軀，顯露出小腹部位略顯渾圓，跟她的纖瘦身材相比有些顯眼，網友發現後連忙詢問向佐「造人成功嗎？」，向佐竟沒否認，而是回應5字「哈哈，不回你」，讓網友驚喜直呼「不得不多想」，而至於媒體向郭碧婷詢問，工作人員則代她表示感謝媒體及網友關心，但澄清照片只是角度問題，「有好消息會第一時間跟大家報告的」。

(中時電子報)