交通部長林佳龍今至花蓮鯉魚潭宣傳春遊專案。（張祈攝）

交通部4月推出全台春遊限額補助，住宿最高1500元，花蓮境內自由行申請近5成，團客補助全數額滿，鑑於0418地震後對觀光影響，交通部長林佳龍今至花蓮鯉魚潭宣傳春遊專案，現場加碼補助花蓮團體800萬補助經費，對此，地方旅宿業者坦言，寥寥無幾，幫助不大。

林佳龍昨起一連兩天走訪花蓮，先至玉里鎮視察花東縱谷景觀大道工程進度，今則與縣長徐榛蔚、地方旅宿業者在壽豐鄉鯉魚潭遊客中心宣傳春遊專案，中央補助花蓮春遊自由行、團客分別3200萬、800經費，目前自由行申請率達46％，團客申請已額滿。

徐榛蔚把握機會向部長喊話，日前0418花蓮強震，雖未造成重大災情，但公路落石頻傳，打擊遊客對花蓮觀光安全信心，遊客望之卻步，加上交通狀況居弱勢，呼籲中央提高補助額度，聯外道路也盼能盡快開通國道6號、蘇花改二期等公路通車。

林佳龍宣布團客補助再加碼800萬，花蓮春遊補助金額達到4000萬，他指出，旅遊住宿補助迴響大，確實對旅遊業帶來助益，目前也正研擬如何發展常態性補助，跳脫單一住宿補助，結合地方創生等方向，承諾旅遊補助不會斷。

「偏遠地區應無上限！」花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐直言，加上接連遇到普悠瑪翻車、0418大地震，影響花蓮觀光產業，花蓮應比照暖冬補助，無上限補助，為期3個月的補助時間，早在4月初名額就所剩不多，不到月底就額滿，加碼800萬頂多15天就撐完，幫助不大。

(中時 )