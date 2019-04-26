曾經是台北市著名私立學校的中興高中，董事長江克雄家族被控把校務基金當金庫，夥同廠商持不實發票核銷、親友充當人頭教職領薪資及獎金等6種方式，自2001年到2015年間不法侵吞校產上億元，台北地檢署偵查後，26日依詐欺、違反商業會計法等罪，將董事長江克雄等4人提起公訴。

中興高中創立於1949年，曾經是台北市知名私校，台北市教育局因財務問題，已令自2017學年度起停招新生。

檢調查出，江克雄是中興高中董事長，依規定屬於財團法人性質職務，不可領取校務薪資，卻按月向校方領取高額薪資，還安排自己的妻子、姊妹在學校掛名人頭教職員，每月領取數萬元乾薪。除領月薪之外，還領課業輔導費、年終獎金。

此外，江克雄家族的開銷，幾乎全都從中興高中校務基金挪用，包括裝潢費、地價稅等各種稅金、母親的喪葬費用、私人看護費用、醫療費用，估計從2001年至2015年，掏空校產上億元。

(中時 )