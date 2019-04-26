國民黨中常會達成共識，無論主被動，有參選總統意願者全部納入初選機制，並傾向採全民調；前新北市長朱立倫昨則苦笑稱「如果要抱怨，最有資格抱怨的可能是朱立倫」。對此，同樣表態角逐2020的前立法院長王金平今則笑說，朱是主張全民調的人，如今轉到「73制」又轉回來，「他當然覺得中箭」，當然也有所委屈，不是沒有。

面對媒體詢問昨晚在臉書PO出與夫人的合照，讓外界解讀是呼應鴻海董事長郭台銘太太離家出走？王金平今參訪台灣文博會前受訪表示，當然每個人的心境都會不一樣，太太總是會關心先生的事，總是會有一些她們的反應，所以這也沒什麼，「我也很謝謝太太，這次我的競選，她一路走來都是無怨無悔支持」。

談及郭台銘指後宮不要干政，後宮會干政嗎？王金平則大笑回「哎呀！沒這麼好命啦！」不會啦！他並重申，這次參選太太很支持，連孩子都投入；而太太也說，這是為國家服務、為人民貢獻的一個好機會，要盡力而為，所以要全力的、全精神的投入選舉，也希望能夠順利成功。

(中時 )