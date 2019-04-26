改善燃煤空汙，台中市文山綠光太陽能售電做公益。（盧金足翻攝）

台中市除了太陽餅知名伴手禮，全年陽光充足，也是發展太陽能的陽光城市。市府推動文山綠光計畫，自2018年9月掛錶發電，截至2019月3月底止，半年來發電量達300萬度，市府將綠色能源售電回饋金5％做為公益使用，估計每年約126萬元，捐助食物銀行、托育資源中心等單位，推廣環境教育理念。

文山綠光計畫運用文山掩埋場復育地4.83公頃的面積，採用310峰瓦(WP)高效率光電模組，建置太陽能光電模組數量約2萬片，總太陽光電系統裝置容量可達6.1932百萬峰瓦(MWp)以上，每年約有610萬度以上發電量。

台中市環保局長吳志超指出，產生的電力，以每戶每年使用3600度的電量計算，足以提供約1620個家戶使用，若以一般電廠每度電排放二氧化碳0.637公斤來計算，採用太陽能發電約可減少3000公噸二氧化碳排放，相當於種植30萬棵樹木。

文山綠光計畫自去年9月掛錶發電，截至今3月底止，6個月間，發電量已達300萬度，學校、政府機關參訪人數達460餘人次；文山綠光計畫二期工程3月21日完工掛錶發電，全數運轉發電後，將是台中邁向無煤綠能的重要里程碑，對空汙改善有一定的助益。

吳志超表示，綠光計畫深耕環教綠能理念，也以售電回饋地方作公益。公益回饋估計每年約有126萬元，包括食物銀行回饋金約每年75萬元，估計可有1900戶家戶以上受惠；另外社福團體以托育資源中心為例，回饋金每年約51萬元，可服務3100人以上。

文山綠光計畫售電期間，每年提列固定額度30萬元，做為地方環境教育推廣回饋金，文山綠光計畫將光溫暖化身為愛心，實現「媽媽市長」盧秀燕的施政理念。

文山綠光計畫結合文山焚化廠、資源回收場、餘樂園、環保農園及綠資材中心等，營造多元環境教育空間，宣導環境保護理念，成為循環經濟示範。

(中時 )