作家吳祥輝昨天與前行政長賴清德一同出席在本土社團活動中，批蔡英文總統，晚上又在臉書人身攻擊，導致網路蔡賴兩陣營再度交鋒；賴清德今在臉書表示，民進黨總統初選應是一場良性競爭，不該淪為性別歧視的辱罵戰場。最後還標註「尊重女性」

他今在臉書以【尊重女性，團結台灣為性別平權的民主國家】發文指出，鴻海郭台銘董事長這幾天表態參選，公開表示「軍國大事，後宮不宜干政。」。他想跟郭董說幾句心裡話，台灣是民主國家，總統要為人民服務，不該有皇帝威權心態，妻子不是後宮，是作夥守護台灣的重要夥伴。

他說，今天台灣能有自由民主、安居生活，感謝無數女性在職場、家庭、政界等各領域付出。在眾多前輩努力下，讓我們從重男輕女走入性別平權的社會，讓台灣的性別平等成為亞洲第一名，全世界第八名，超越芬蘭、冰島及德國。

他指出，昨天台灣社舉辦「全民反併吞、護主權」記者會，我應邀出席記者會，在會上強調台灣此刻需要立即推動「反併吞法」防阻中國併吞，捍衛台灣主權。遺憾的是，記者會上，來賓之一吳祥輝先生以激烈言語批評蔡英文總統，記者會後，網路上流傳以性別歧視的語言對蔡英文總統進行人身攻擊，詆毀女性在公共領域的付出，忽略「女性參政」是台灣性別平權的進步成果。

他表示，「我想再次強調，民進黨總統初選應是一場良性競爭，不該淪為性別歧視的辱罵戰場。我們都熱愛台灣這塊土地，讓我們一起努力，尊重女性，團結台灣為性別平權的民主國家。」

(中時 )