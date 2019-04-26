◎被控拿吳4000萬 韓國瑜：有就辭高雄巿長

前國民黨立委蔡正元臉書爆料，國民黨主席吳敦義為高雄市長韓國瑜募款4000萬，做為競選高雄市長經費，但韓國瑜卻忘恩負義。對此，韓國瑜今接受訪問，怒嗆蔡正元要拿出證據來，如果有拿，他就辭高雄市長職務！

◎藍赴監察院 控蘇揆打壓新聞

國民黨團書記長吳志揚上午率多名立委前往監察院，告發行政院長蘇貞昌違法干涉獨立機關國家通訊傳播委員會NCC運作，打壓新聞自由、言論自由，請監察院對行政院長蘇貞昌進行糾彈。但行政院發言人Kolas Yotaka否認國民黨團指控，強調政院從未介入NCC。

◎吳韓會敲定 下周二黨中央見面

國民黨2020總統初選紛擾不斷，黨主席吳敦義何時要與高雄市長韓國瑜會面，備受關注。國民黨中央今則發布新聞稿指出，吳敦義與韓國瑜的「吳韓會」 時間已敲定，將於下週二（30日）下午三時於國民黨中央黨部三樓會客室舉行。

◎板橋下水道氣爆 人孔蓋爆開 3人受傷

新北市板橋區今天（26日）上午驚傳下水道爆炸！新北市板橋區溪城路施做地下管線工程時，下水道疑因氣爆人孔蓋爆開，造成3名工人分別受到40至60％二度灼傷，已緊急送往亞東、雙和醫院急救。

更多新聞請看中時電子報

(中時電子報)