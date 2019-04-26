國民黨決定將韓國瑜納入初選民調，之前也表態參選的前台北縣長周錫瑋26日到台東參加台東奇策盟「連署關阿扁」活動，也對此表示，「初選一定會趨於平順，希望列入民調的人都能夠承諾支持最強的候選人。」

周錫瑋26日走訪台東，持續拜訪基層希望變成國民黨最強棒!民眾表示，不管國民黨初選最後誰能勝出，都會力挺，最重要的是要讓藍軍重返執政。

針對國民黨初選到現階段，周錫瑋表示，相信未來一定會趨於平順，在此階段不要再相互批評，支持者也要有理智不要相互攻擊，尊重每位參選者的價值及努力。

另外周錫瑋也提及，希望列入民調的參選人都能夠承諾，如果民調結果出爐，並非最強棒未獲提民，也要全力來為國民黨輔選，希望黨中央邀請所有要參選的人來「聚一聚」，相互交心，畢竟初選勝利者也需要其他人來幫忙，進而打贏這場總統選戰。

至於周錫瑋本身，他強調，我一直在努力，從5月起會透過更多活動來努力，期許自己變成「最強棒」，但如果自己沒出線，他也會盡全力來幫最強棒輔選。

(中時 )