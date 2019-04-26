創校人郝柏村將軍為學校題字「想飛」勒石，期勉莘莘學子勇敢逐夢。（李金生攝）

柏村國小學童高唱第一代校歌，傳承一甲子教育薪火。（李金生攝）

前台北市長郝龍斌夫婦專程代表出席，祝福新生代學子帶著勇氣和夢想起飛。（李金生攝）

第一屆校友李孝泉（中左）與校長許雪芳（中右）等人一起祝福母校生日快樂。（李金生攝）

前台北市長郝龍斌表揚熱心捐款，協助校務推展的校友呂國書。（李金生攝）

郝龍斌代表創校人郝柏村頒獎表揚傑出校友。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯致贈感謝狀給創校人郝柏村將軍，由前台北市長郝龍斌夫婦代表接受。（李金生攝）

柏村國小校旗進場，校友們期盼繼續傳承下去。（李金生攝）

1957年建校，以郝柏村將軍之名命名的金門柏村國小，今（26）日歡度60周年校慶，全校師生和校友以感恩、歡欣心情，緬懷走過烽火一甲子的歲月。前台北市長郝龍斌夫婦專程代表出席，祝福莘莘學子帶著勇氣和夢想起飛。

1957年元月，金防部司令官胡璉令炮指部指揮官郝柏村在料羅灣興辦學校，同年5月完工由胡璉與郝柏村、柯遠芬和馬安瀾將軍主持落成典禮，並由學生代表李孝泉、呂淑美剪綵，共同見證金門地區第1所由軍方興建，並以指揮官郝柏村之名命名的小學。

在60周年校慶的榮耀時刻，創校人郝柏村為學校題字「想飛」勒石，但因高齡百歲不便遠行，由代表出席的郝龍斌、高閬仙夫婦與縣長楊鎮浯、校長許雪芳和校友一起揭綵，現場洋溢溫馨、喜悅氣氛。

郝龍斌致詞指出，60年一甲子不容易，他和家屬都以柏村國小為榮，也特別感念當年胡璉將軍在軍事防務之外，也訓令各地指揮官協助地方開辦教育，在柏村國小60年有成的這一刻，希望新一代的學子大膽築夢、勇敢追夢，讓自己的夢想就從柏村國小起飛。

校方今天特別安排合唱第1代校歌，老校友依舊朗朗上口；另表揚傑出校友和致贈歷代校長感謝狀外，也有3代同堂校友一家親。多位老校友回憶當年在石桌椅上課，畢業後在各個領域卓越發展，至今難忘母校師長的用心栽培。

現年75歲，曾在台北市公園處任職的第1屆校友李孝泉回憶，原本江校長安排他和住在蓮庵里的女同學呂淑真拉彩帶，後來司令官胡璉和郝柏村將軍說「就由你們2位同學來剪綵」，事隔60年之久，往事仍歷歷如昨。

柏村國小與後來陸續興建的安瀾國小、多年國小、卓環國小、述美國小、開瑄國小，都是金門由軍方駐地指揮官督導興辦，春風化雨培育人才的「將軍小學」。在柏村國小歡慶60歲生日的今天，也標示著一段「軍民一家」的大時代歲月，仍為鄉親深刻懷想和感念。

(中時 )