高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬最近頻中箭，先是與資深媒體人黃光芹鬧出版稅爭議，今日又被高雄市民進黨團爆料，高雄港土地開發公司新任總經理程建騰是李佳芬的親信。韓國瑜受訪時怒轟沒有所謂的「夫人干政」，批民進黨雙重標準!趙嘉寶是高雄第一號家臣，貪汙逃了五年，怎麼民進黨一句話都沒講?

高雄市議會民進黨團上午召開記者會，以「家臣變高官，來高雄發大財？!」為主題，批評李佳芬擔任議員時的秘書程建騰，被高市府推薦擔任高雄港土地開發公司總經理，是政治酬庸「夫人干政」。

對此韓國瑜今日受訪回擊，他用人有三大原則是熱情、操守、專業，但土開公司牽扯到龐大利益，因此要多加一項：「要能抗拒誘惑，要頂得住壓力」。

韓國瑜說，任用程建騰與「夫人干政」一點關係也沒有，「我認識程建騰很多年，程是半工半讀、力爭上游的年輕人，讀大學到市場當捆工，這樣的成長生命軔力很強，可以抵擋住壓力，我看上的是這一點。」

韓並回批民進黨，現在只要我用的人，幾乎沒有一個稱讚的，只要開口就修理他，這是為反對而反對，「現在的沈總，她是誠品書店出來的，她跟土地開發什麼關係？民進黨為什麼不講？喔，因為政黨不同，所以用兩套不同標準，就是如此。」他希望中央能夠了解，這是高雄合法用人權，也希望各界嚴格監督。

並說，他知道程建騰也讀了碩士班，高雄科技大學營建管理，「為什麼不給他一個機會？一個苦讀出身沒有背景，認真工作想要出人頭地的年輕人」。

韓國瑜再轟民進黨，一開口只會批他「夫人干政」、高雄發大財、利益勾結、家族企業，現在的沈總怎麼一句話都不講?

他越說越氣「民進黨還說程建騰是家臣，趙家寶逃亡5年，你一句話都不講，趙家寶是高雄市第一號家臣，妳民進黨都不講話」韓國瑜批評：「民進黨永遠是兩套標準」、「非常無聊！」

(中時電子報)