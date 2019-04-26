2017年美國男大生溫畢爾遭北韓拘留17個月，在返美前夕突然昏迷不醒、最終死亡，消息喧騰一時，如今美媒披露，北韓當時要美簽署照顧男大生的200萬美元醫藥費（約新台幣6,186萬元）才肯放人，而川普也同意。

華盛頓郵報披露，在男大生溫畢爾獲釋前，北韓要求美方簽署200萬美元醫藥費（約新台幣6,186萬元）才肯放人。

美國維吉尼亞男大生溫畢爾（Otto Warmbier）2016年1月隨團赴北韓觀光，在離境前被控試圖偷竊北韓政治標語而被帶走拘禁，甚至被判勞教15年，經過17個月斡旋，溫畢爾在2017年6月獲釋，不過當美方特使前往接人時，接到的卻是已經陷入昏迷的溫畢爾，腦組織大面積缺氧、受損，溫畢爾在返美後6天離世，北韓聲稱男大生因肉毒桿菌中毒加上服用安眠藥而陷入昏迷，美方則指朝方不人道對待才釀成憾事。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）25日引述2名消息人士披露，美方特使尹汝尚（Joseph Yun）去接人時，朝方居然要美方簽署一份金額為200萬美元的醫藥費帳單，而在美國總統川普的授意下，尹汝尚也簽署了帳單，只是美方至今尚未支付醫藥費。

美國全國公共電台（NPR）採訪了華郵撰文記者弗菲爾（Anna Fifield）後還原交涉過程，指出當時一名醫生跟隨尹汝尚前去醫院接人，沒想到躺在床上的溫畢爾已經呈現植物人狀態，絲毫沒有反應，醫生檢視了溫畢爾的狀況後，被北韓官員要求撰寫一份報告，證明朝方有「好好照顧」溫畢爾，之後官員轉向尹汝尚，要求美方簽署200萬美元的「醫藥費帳單」，理由是朝方有好好照顧溫畢爾，否則美方不能把人帶走。

弗菲爾描述，那個情況看起來就像早就「都準備好了」一樣，隨後尹汝尚撥電話給時任美國國務卿提勒森（Rex Tillerson），請求指示，據悉提勒森詢問過川普後，便指示尹汝尚「盡一切代價」，就是要讓溫畢爾回家，因此尹汝尚簽署了帳單。尹汝尚也在周四向美國有線電視新聞網（CNN）證實，自己當時獲得川普的極大授權。

至於美方後續是否有支付這筆帳單？CNN引述自第三方消息人士指出，川普政府至今並未支付該筆款項，並且補充朝方在2018年為降低兩國緊張關係、以及美朝雙方為釋放3名遭羈押美國人而進行協商期間，朝方都未再重提此事。

針對媒體報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）並未正面回應，僅表示美方「不對人質協商內容作回應」，不過4月份稍早，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就曾表示，美國不願承受以贖金換取人質的風險，因為這樣只會讓對方扣留更多美國人。不過路透援引CNN報導，指尹汝尚在訪談過程中確實提到，美國過去曾以「醫藥費」名義換取受羈押美國公民，但他在另一場訪談中也強調，在自己任期內，美方從未支付「贖金」換取公民。

即便如此，CNN引述消息人士分析，認為朝方未來會再重提此事，尤其北韓外交部在美朝談判桌上的勢力正在逐漸壯大，當初就是外交部主張給美方醫藥費帳單。

(中時電子報)