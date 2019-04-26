2惡煞國道撞翻轎車，疑似持刀棍下車找人理論。（巫靜婷翻攝）

肇事的藍色轎車車頭也凹陷。（巫靜婷翻攝）

國道1號南下113.4公里頭份路段，昨日深夜9點多發生追撞事故，2輛轎車先發生撞擊，挨撞的銀色轎車翻滾數圈後，車體嚴重毀損，車內施姓駕駛則受輕傷，不料追撞的藍色轎車下來2男，疑似要與對方理論，手持刀棍揮舞阻止救護車靠近，國道警方表示，接獲通報抵達現場，逞凶的2人已從邊坡逃逸無蹤 。

施男向警方表示，開車從桃園出發要到台中，行經頭份路段時，突遭後車在內線追撞，與對方不認識也沒有行車糾紛，不清楚為何對方要持刀棍來攻擊。

救護車到場，施男趕緊向救護人員求救，他急迫的表示「他拿球棒要來打我，我先上車好不好？」隨後兩名男子疑似持有刀棍朝救護車方向走來，疑似要阻擋救護車行動。

國道二隊造橋分隊長林鈺璿表示，昨晚9點16分接獲民眾報案，指稱國道1號有事故發生，立即派巡邏車前往處理，隨後又接獲報案，指稱事故現場有人持刀械揮舞之情形，旋即調派多部巡邏車前往支援，警方到場時，持刀棍的2名人員已棄車從邊坡逃逸。

國道警方初步調查，肇事藍色車輛車籍在台北，車主表示車輛已借給友人使用，目前已掌握2名肇逃人員身分，將通知他們到案說明。

(中時 )