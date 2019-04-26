「家族性大腸瘜肉症」患者腸子黏膜一顆顆鼓起來的都是瘜肉，百分之百會變成惡性腫瘤。（院方提供）

林婦大腸內的上百顆瘜肉已有4顆癌變，最大的腫瘤在位於乙狀結腸轉彎處。（王文吉攝）

院方提供家族性大腸瘜肉症的患病比率與預防措施。（院方提供）

台中38歲林婦便秘、血便3年，她自認為是痣瘡造成，日前到台中慈濟醫院做大腸鏡檢查，發現上百顆瘜肉已有4顆癌變，病因是被稱為「恐怖遺傳」的「家族性大腸瘜肉症」。醫師提醒，具有家族病史或腸胃不適、排便不順及血便症狀的人應及早就醫，避免延誤治療。

大腸直腸科醫師林北江取得林婦同意，手術切除全大腸直腸，並施做永久的迴腸造瘻口，儘管對林婦的生活造成不便，但在家人、醫護與志工鼓勵下，調整心態勇敢接受生命挑戰。

林婦說，她母親5位手足中，有3人罹患大腸癌過世，年輕時曾擔心的罹病風險，但從未接受大腸鏡檢查。3年前出現便秘、血便，軟便劑吃到3顆也不是很順暢，還一直誤以為是痣瘡。

林婦經由大腸鏡檢查找到病因，林北江建議，林婦目前4歲、8歲的子女應於12到15歲間做第1次大腸鏡檢查，如果發現瘜肉，每年都要做規則追蹤檢查，並在20歲左右，瘜肉還沒有癌變前，及早進行預防性手術切除大腸，保留肛門，比較能保障未來的生活品質。

林北江醫師解釋，「家族性大腸瘜肉症」病因來自第5條染色體基因缺損，屬顯性遺傳，雙親之一有這個基因，下一代罹病機率高達5成，目前尚無治療藥物，而且百分之百會變成惡性腫瘤，因此被形容為「恐怖遺傳」。

大腸惡性腫瘤是國人常見癌症，其中「家族性大腸瘜肉症」佔1％，並不多見。林北江強調，即使沒有家族病史，仍有2到3成病人可能基因突變罹病。他提醒，無論有無家族病史，都不要輕忽腸胃不適、便祕或血便，最好在45歲做第1次大腸鏡檢查，才不會延誤治療。

(中時 )