台中市府將展開圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等5處地下道填平工程。（圖／台中市府提供）

台中鐵路高架化完工，交通部鐵路改建工程局已完成18處地下道填平工程，但圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等5處地下道，何時填平，備受民眾關切，市府26日「今年下半年動工」的好消息。

市府建設局長陳大田表示，圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等5處地下道，將由台中市府建設局接續填平，目前正進行工程基本設計作業，後續視細部設計完備後，依序辦理工程發包及交通維持審查。

陳大田說，該工程屬於「生活圈道路系統計畫」中央補助案件，為符合補助要點，市府4月初提送內政部營建署辦理設計審查，細部設計預計6月底前可完成。

地下道填平涉及工程界面繁多，為利後續工程順利進行，市府辦理設計作業，也多次邀集管線單位現勘協調，檢視工程周邊進行中的「綠空軸線」、「潭心計畫」及「綠空廊道」相關工程銜接調整。

此外，也與交通局檢討施工期間的交通維持計畫及地下道填平後的交通動線，期望降低施工及完工後對周邊造成的交通衝擊。

陳大田強調，地下道填平完工後，除可徹底排除地下道淹水情形，同步配合區域排水計畫並提升都市防災效益，充分利用側車道提升道路容量、增加道路兩側人行空間，完整串聯綠空軸線、潭心計畫與綠空廊道計畫，健全區域路網與人本環境。

(中時 )