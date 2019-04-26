台中市政府社會局為關懷弱勢家庭，在西屯區家庭福利服務中心舉辦「好鄰居～二手物市集」活動，由民間社團踴躍捐贈兒少書籍及玩具用品、二手衣物，盤古慈瀧家堂慈善功德會、惠宇清寬社區各捐贈10萬元及6萬元，展現公私共同關懷弱勢家庭的能量。

社會局表示，落實「家庭為中心、社區為基礎」的服務理念，西屯區家庭福利服務中心以物資輸送平台的角色，與社區單位協同合作，將物資依食、衣、住、育、樂等不同主題分門別類，提供弱勢家庭多元需求選擇。

此次活動也引進理財觀念，協助弱勢家庭學習如何將1000元點數兌換真正所需的資源，也提升社區與弱勢家庭間資源循環再利用的機會。

社會局感謝中華民國盤古慈瀧家堂慈善功德會、惠宇清寬社區各捐贈10萬元及6萬元，包括聚合發天廈社區、豐邑大砌四方社區、豐邑建設股份有限公司及富士康物業集團共同提供捐助資源幫助弱勢家庭，成為弱勢家庭的陽光好鄰居。

(中時 )