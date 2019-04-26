面對勇士今年季後賽接連遭遇裁判哨聲「另類」照顧，勇士總教練科爾終於爆發了！科爾26日受訪表示，在先前第5戰中，卓雷蒙格林跟貝弗利對抗被吹進攻犯規，甚至又吞1次技術犯規，貝弗利百分之百假摔，藉以欺騙裁判吹哨。

「我不覺得那是一個好的吹判，」無視聯盟禁止批評裁判規定的科爾表示，「你知道貝弗利勢必假摔，他演起來就像被拳王泰森打中他的臉一樣，他很擅長這些，他的頭幾乎都會猛扭回去，我還擔心他會因為這種假摔動作遭到處罰。」

「可是貝弗利很擅長這些動作，至於裁判呢，則會比較照顧那些看起來身材處於劣勢的矮個子球員，」科爾說，「我相當不滿那個球的吹判，我很清楚格林並未打他，那個技術犯規不該被吹，毫無疑問格林是想激勵場邊觀眾加入戰局。」

格林表達內心不滿方式也很不同，26日並未受訪的他，默默在訓練時練投，還把場邊音樂開得很大聲，造成科爾受訪時聽不到媒體提問，接連喊話要求音樂關小一點，格林卻不理會，科爾無奈笑回，「很明顯這裡不是我說的算。」

科爾也在26日提前爆料，正在認真考慮是否更換勇士在27日第6戰的先發陣容，也就是讓伊戈達拉取代波格特的先發位置，讓勇士用回昔日實力強大的「死亡五小」陣容，就等第6戰開打前夕，就可知道科爾最後決定是什麼了。

(中時電子報)