國三學生墜樓，校方發表聲明。（馮惠宜翻攝〉

台中北區一國三學生疑遭霸凌墜樓，雙腿粉碎性骨折以及腰椎骨折住院治療中，學生家長25日難忍悲痛直指導師曾對孩子說「這件事就算媽媽來學校也沒辦法處理」，慰問卡還寫「遺憾你用了最笨方式表達不滿」，導師強調是表達遺憾與不捨。

這名國中男學生23日中午從學校墜樓，校方為協助保險理賠和家長溝通將此事件定位為意外，讓家長憤而PO網淚訴，孩子在校遭霸凌，並指稱，孩子多次向班導師求助，都未有改善，事發前幾天家長曾打電話給導師，好不容易聯絡上，老師卻回應「這種事就算媽媽來學校，也沒辦法處理。」；且在意外發生後，老師和三名被指疑似霸凌的學生卡片也讓媽媽相當不滿。

媽媽指稱老師的卡片寫著「遺憾你用了最笨方式表達不滿」，導師未積極處理，怎麼還罵學生「笨」，三名同學則是寫「早日康復」都感受不到誠意。

校方26日先發表書面聲明，校長和導師也出面說明，導師指稱發生這樣的事情，她也很遺憾，對於學生也很捨不得，她也針對網傳「這件事就算媽媽來學校也沒辦法處理」提出說明，她說，該生是理化小老師，負責登記成積，前一周班上同學對理化成績有疑異，當下找老師複查，事後該生也曾找她解釋，她回應「我沒辦法說同學複查成績這件事是錯誤的」並非是網傳「這件事就算媽媽來學校也沒辦法處理」。

至於慰問卡，導師解釋，她認為孩子因為這樣的事做出激烈反應，傷害到在乎他的家人、朋友方式表達不滿，所以，她才會說「這是一個相對來講是比較笨的方式」，只是想表達我的關心和祝福，不知這樣的言語為何要被放大解讀。

校長表示，這是愛之深、責之切，愛他才會責罵他，如果言語上有不當，造成家屬的感受不好，再次跟家屬致歉。

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(中時 )