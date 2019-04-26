onefifteen初衣食午的Dry Clean Only拼接印花設計大衣，6萬8080元。（onefifteen初衣食午提供）

onefifteen初衣食午的Dry Clean Only黑色拼接蕾絲下擺上衣，1萬5680元。（onefifteen初衣食午提供）

onefifteen初衣食午引進Dry Clean Only春夏系列，品牌話題拼接充滿話題。（onefifteen初衣食午提供）

歌壇天后多數不愛「照名牌牌理出牌」，不少甚至趁出國巡演找地域性時尚品牌穿，減少撞衫可能之外，知名度炒熱新牌後，也有助她們營造自己點石成金般的時尚魔力。像泰國品牌Dry Clean Only以手工拼接、珠飾鑲嵌，重新詮釋被遺棄的服裝，碧昂絲、蕾哈娜都愛穿，也讓這泰國跳蚤市場起家的牌子，成為社群網紅們愛穿品牌。

Dry Clean Only從2007年於曼谷恰圖恰市集Jatujak market成立，品牌創辦人兼設計師Patipat Chaipukdee畢業於曼谷大學時尚設計，他偏愛既有服裝或被忽略的材質，藉由拼接重組，賦予服裝全新的生命，服裝自然帶有叛逆精神，像碧昂絲穿的設計，就有著獨一無二的叛逆性；選品店「Onefifteen初衣食午」今年就引進該牌春夏新作，動物園、熱帶島嶼圖案的T恤，透過拼接蕾絲下擺或飾以雪紡紗裙，碰撞出新鮮的視覺感。

(中時 )