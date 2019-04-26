高雄巿議會民進黨團26日公開質疑韓巿府推派的高雄港區土地開發有限公司總經理程建騰人事案疑有夫人派介入，更認為程的角色不是區區15萬元薪水，而是李佳芬家族長期經營砂石業，牽涉背後龐大利益，應該撤回派令。

高雄巿長韓國瑜26日在巿議會回應，他用人有3個原則熱情、操守、專業，但土開公司牽涉龐大利益，還要抗拒誘惑、頂得住壓力。他認識陳建騰多年，對方半工半讀，讀大學還到菜市場當綑工，跟夫人干政一點關係都沒有。

巿議員林智鴻說，根據土開章程，總經理應具土地開發相關經驗，但陳、程2人學經歷，都發局以密件為由拒絕提供。後來他找到程的經歷是雲林縣議員李佳芬服務處祕書、維多利亞雙語學校總務組以及北農營業部副課長、副組長。

韓國瑜強調，這是為反對而反對，要講資格，現任的沈妙姿總經理，是誠品書店出來的，跟土地開發什麼關係？民進黨為什麼就不講呢？因為政黨不同，所以兩套標準，他也希望中央能夠了解，這是高雄市合法用人的權利。

(中時 )