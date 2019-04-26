前行政院長賴清德今首度臉書開直播與網友互動，談到他參選初選表示，如果還沒決定人選之前，就決定誰配誰，讓社會有不好觀感，覺得在權力分贓，甚至搓圓仔湯，恐會失去社會對民主精神肯定。

賴清德在臉書特別提到昨天的記者會作家吳祥輝罵蔡英文總統一事說，他是被邀請參加記者會，來賓發言自由其負責：當他參選時，就公開說明要君子之爭，候選人及支持者都不要互相攻擊，才能提升民主精神。

他也說，但任何人也不要刻意的把別人不當言論，強壓在候選人身上，這也沒有必要，初選就是進行一場君子之爭，民進黨是用廣大民主精神帶領台灣進步，現在也不例外，若放掉使命只在乎輸贏，對台灣及民進黨都不好。

他也強調，初選不是只有輸贏，如果捨民進黨初選制度，又回到少數人決定，相信當前社會沒辦法贏得國人支持。 民進黨的民主制度非常完整，當代表民進黨人選選出後，才決定誰配誰（副手），如果還沒決定人選之前，就決定誰配誰，讓社會有不好觀感，覺得在權力分贓，甚至搓圓仔湯，恐會失去社會對民主精神肯定。

(中時 )