台中市府舉辦法制業務講習，幫助公務員了解政府資訊公開相關議題。（盧金足翻攝）

身為政府團隊成員，了解政府資訊公開相關議題？台中市政府法制局特別舉辦法制業務講習，邀請國立雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑以「政府資料開放與著作權法、政府資訊公開法之關係」為題，進行專題演講，希望讓市府公務員在公務處理更有效運用。

台中市府法制局李善植說，政府2005年制定《政府資訊公開法》，建立政府資訊公開制度，便利人民共享及公平利用政府資訊，保障人民知的權利，增進人民對公共事務的了解、信賴及監督，並促進民主參與。

「政府資訊公開法對於政府資訊應主動公開、公開限制部分等均有所規範」，李善植強調，相關規定不僅與公民的權利、義務有著緊密的關聯，並與公務員在公務資料應用及人民交流互動息息相關。

台中市長盧秀燕上任宣示「落實陽光政治」，陸續將市府與各界所簽訂的合作備忘錄及協議等重要資訊揭露公開，法制局表示，適時的資訊公開，滿足人民知的權利，是邁向陽光透明政治的第一步。

「政府資料開放與著作權法、政府資訊公開法之關係」主講人楊智傑，就政府資訊公開法、著作權法、公開資料加值、國外立法例及運作模式等數面向進行精密剖析，並舉出實務處理文化資產及轉型正義所面臨的相關問題，讓市府團隊進一步了解及運用。

(中時 )