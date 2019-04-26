因應拓點展店與服務升級需求，速食連鎖龍龍台灣麥當勞將於4月27日與28日天，在全台322間麥當勞餐廳同步啟動「2019 麥當勞職場體驗」活動，截至目前已吸引超過萬名的體驗者報名參加。而麥當勞今年預計招募2,600位生力軍加入麥當勞大家庭，較去年招募人數成長近兩成。

麥當勞長期致力提供優質友善的職場環境，每年於全台麥當勞餐廳同步舉辦？職場體驗？，廣開徵才大門邀請民眾近距觀察麥當勞餐廳各工作站流程，並親身體驗歡樂的工作氛圍，同時，透過獨家開發的「人才地圖」，分析各項工作特色及所需職能，幫助求職者依性向找到最適合的職務。

麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，配合台灣麥當勞2.0、全新升級的服務模式持續擴展，麥當勞餐廳對於接待員／款待大使、服務員、咖啡師、外送員的人力需求也相對增加。而為提供更優質的服務，麥當勞特別擴大徵才人數，今年預計招募2,600名新血夥伴，招募人數比去年多兩成。藍郁琇說，麥當勞非常歡迎學生族群、二度就業或是新住民朋友，親臨麥當勞餐廳參加「職場體驗」，還可試作McCafe 咖啡雕花與蛋捲冰淇淋，完成體驗即可現場面試，搶得求職先機。

為了解打工族心聲，台灣麥當勞今年首度攜手1111人力銀行進行「打工族黃金職缺調查」，數據結果顯示，將近7成兼職打工族群的首選職業是「速食連鎖餐飲業」，其中超過8成(83％)求職者，心中的首選企業就是加入麥當勞，而最有興趣嘗試的職缺則是接待員／款待大使(72％)，其次分別為服務員、咖啡師、餐廳襄理與外送員。

調查也顯示，麥當勞超越其他速食連鎖餐飲業，奪得四項票選第一，成為求職者「最想加入」、「最歡樂友善」、「薪資福利最優」、「培訓制度與技能學習等規劃最完善」的速食連鎖餐飲企業。而求職者對於職場環境最重視的前三大因素分別為：職場氣氛(51.0％)、薪資福利(38.8％)，以及內部升遷管道(16.6％)。

除了外部求職者的心聲，麥當勞也針對內部員工進行滿意度調查，結果受訪的1萬6千多名在職員工中，感到滿意度最高的兩項指標分別是「良好的工作環境」與「管理人員的友善對待」，且滿意度都超過9成，更有超過9成麥胞願意向朋友推薦到麥當勞餐廳工作。此顯示麥當勞身為優質僱主品牌，獲得外部求職者與內部員工的一致認同。

藍郁琇表示，佔比8成以上的計時人員，麥當勞留才格外重視？職場三力？：吸引力、薪資力、學習力，這也麥當勞內部票選、麥當勞作為最佳雇主品牌的？黃金打工術？。藍郁琇表示，麥當勞提供完整的職涯發展與穩健的升遷管道，就是對於求職者最大的吸引力，加上俱備市場競爭力的薪資福利，同時也透過友善環境，激勵員工學習成長，不僅在這次與1111的調查中受到肯定，也是創造雇主與員工雙贏的關鍵。

(工商 )