中共黨媒《環球時報》今天社評指出，美西一些人指責「一帶一路」，開始時主要渲染北京的「地緣政治野心」，後來更多指責專案製造開發中國家的「債務陷阱」。隨著第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京舉行，美西宣傳機器又加緊新一輪混淆視聽。事實勝於雄辯，近來義大利、瑞士、墨西哥等與美國關係密切的國家紛紛參與到「一帶一路」，迄今共有120多個國家與大陸簽署「一帶一路」合作文件，如此強大的現實是對那些唱衰「一帶一路」輿論的反諷。

社評表示，大陸無疑是第一個向開發中國家投資而被扣上給它們製造「債務陷阱」的大國。而且發出指責的不是接受大陸投資的當事國，而是站在一邊的美國，以及追隨華府的一些西方輿論力量。這真是國際投資與合作歷史上非常奇葩的場景。

社評強調，「一帶一路」專案絕大部分都不是援助，而是投資。要是被投資國在財務上崩潰，它們還不上錢，大陸手裡只剩下一疊帳單，如果出現這種情況，最著急的應當是大陸自己。因此在與相關國家簽署專案時，當然要考慮那些國家的償債能力。這當中不排除在個別項目上出現對方還債能力出現問題的情況，但這肯定不是大陸希望的，更不可能是陸方故意設計的「陷阱」。

社評認為，美國和一些西方人為了攻擊大陸，已經不顧邏輯和常識，連理性都丟了。令人懷疑，有一些很蠢的人在幫著華府出對陸政策的餿主意。

社評嘲諷，還很驚訝於一些西方人的偏激和自以為是的程度。明明開發中國家很不歡迎「債務陷阱論」，對宣揚大陸搞「新殖民主義」更嗤之以鼻，但那些西方人就是面無愧色地鼓吹自己的歪理邪說。他們太想抹黑大陸，但姿勢很難看，暴露的是他們自己的思維混亂和蠻不講理。

社評稱，「一帶一路」在現實中廣受歡迎，而到了一些西方媒體上，它滿是毛病，那些西方輿論與客觀現實如此背道而馳，從專業主義角度看，這是嚴重的蒙羞，是典型的不顧事實的立場先行。

(中時 )