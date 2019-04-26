洋基傷兵一籮筐，尤其外野鬧兵荒，新秀外野手弗雷塞(Clint Frazier)因左腳踝扭傷，成為洋基本季第15位進入傷兵名單的球員。外野手還有3名主力因傷無法上陣，自家小聯盟也填不了洞，洋基只好向印地安人以2萬5000美元買來有12年大聯盟資歷的梅賓(Cameron Maybin)補缺。

梅賓外野位置都能守，目前洋基的外野佈陣分別是賈登納(Brett Gardner)、陶企曼(Mike Tauchman)和韋德(Tyler Wade)。而洋基為了要清出40人名單的空間給梅賓，將王牌投手塞弗瑞諾(Luis Severino)轉到60天傷兵名單。

32歲的梅賓在大聯盟闖盪12年，是2005年老虎的首輪新秀，不過路途並不順遂，生涯待過8支球隊，前陣子剛與印地安人小聯盟簽約，今年在3A的出賽14場，51打數有11次安打、13次保送，打擊率2成16。

洋基因為迫在眉睫的傷兵問題，讓這名12年老將有更多大聯盟舞台，洋基總教練波恩(Aaron Boone)對他有所期待：「梅賓已經準備好了，這個老將過去的表現還不錯。顯然，在我們現在的情況，他的資歷很吸引我們。」

(中時電子報)