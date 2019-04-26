近年來，漫畫改編成日劇已成大勢，尤其日劇最喜歡探討小人物的生活，將現代人遇到的問題透過戲劇來表達，看完以下四部漫畫改編的日劇，趕快重新審視自己的人生吧！

邊緣特質一：人生重心只有美食和玩偶《只要有北齋和飯》

上白石萌音是日本最大電影公司東寶近年力捧藝人，先前因幫動畫《妳的名字》的女主角配音在亞洲區有了知名度。《只要有北齋和飯》是她首次飾演女主角，是個為了料理寧可上學遲到或者曠課；因為不擅長交際只會和後背包裡的玩偶「北齋」對話，北齋適時的吐槽雖然帶來了許多笑點，但也點出了女主角是真的只要有北齋和飯就可以了嗎？是否還會想交朋友、想談戀愛、想享受大學生活呢？

《淨化萬事屋》。（圖／龍華電視提供）

邊緣特質二：只和鬼對話的《淨化萬事屋》

池田依來沙在《淨化萬事屋》因家庭狀況和通靈體質被同儕排擠而封閉內心，不同於在《只要有北齋和飯》是個開朗的大學生。和舅舅(小田切讓 飾)一起到處清洗發生過事故的房間，並幫助鬼魂完成對人間的依戀和執念，雖是凶宅空間為背景，卻沒有沉重的氛圍，而是用黑色幽默方式化解憂傷，女主角從鬼魂的心願中明白把握當下、珍惜家人的重要，也開始發現自己不再是孤單的個體。

《小留美的現象》。（圖／龍華電視提供）

邊緣特質三：在同儕眼中特立獨行《小留美的現象+鄰座同學是怪咖》

《小留美的現象》主要是講述怪怪美少女郁野留美(富田栞 飾)的有趣日常。因跳躍思考，常常做出一些讓人無法理解的行為或說出奇怪的言語而遭到同儕排擠，像是「上課遲到拿著枕頭出現在教室門口，手拿著飯問老師有沒有餃子」，完全看不出富田栞是第一次當主演，是個無厘頭又很輕鬆的日劇，讓人不禁回想起高中時代生活。

《鄰座同學是怪咖》。（圖／龍華電視提供）

《鄰座同學是怪咖》是以學生們特有的上課小動作為核心發展的幽默療癒短篇喜劇。特別的是男女主角幾乎都沒有真正「講話」，多靠後製配音的「內心旁白」，值得一提是道具製作的精細程度，根本神人級！

這兩部劇讓人回想起學生時代，沉悶無趣的課堂，讓人昏昏欲睡，唯一提振起精神的就是在書本上亂畫畫，還自得其樂的中二行為。

《文學處女》。（圖／龍華電視提供）

邊緣特質四：每天人生小劇場不間斷《文學處女》

《文學處女》改編自2017年獲得100萬人評選真正有趣的同名漫畫，城田優在2003年以音樂劇出道，《文學處女》卻是他的首部愛情劇，因為紮實的演技，輕而易舉的詮釋有點抖S、狂放不羈的小說家，三不五時的撩妹情節，讓從未談過戀愛的女主角森川葵天天腦補畫面，讓觀眾忍不住心跳加速。其實城田優和森川葵在3年前的《表参道高校合唱部》中曾合作過，當時森川葵飾演城田優的學生，從師生變成情侶，更讓人期待。

4月27日起，每周六晚間11點「周末日劇夜」《只要有北齋和飯》、《淨化萬事屋》、《小留美的現象+鄰座同學是怪咖》、《文學處女》輪番上檔，鎖定MOD 354頻道《龍華影劇台》，全台電視首播。

(中時電子報)