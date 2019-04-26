美國之音今天報導，美國「應對中國當前危險委員會」25日在紐約發表聲明，指出即便美陸貿易談判達成協議，將證明「無法解決中共（對美）構成的無數其它危險」，包括大陸向全世界投射軍事實力，在地緣政治上跟北韓、伊朗結盟，價值觀上拒絕給予人民自由，對美國政府和民間全面滲透。

報導稱，聲明說，無論簽署的是不是一個似乎更為平衡的雙邊貿易協定，只要中共依然掌權，「破壞美國這一核心目的」仍然「將驅動中共的政策和行為」。

據報導，曾任雷根總統國際經濟事務的國家安全顧問羅傑斯·魯賓森說：在美陸貿易談判中「顯然存在著許多警示，在此關鍵時刻很容易犯錯。由於簽署協議可以得到某些好處而作出讓步，對總統來說是個勝利，對股市來說是個勝利，所有這些都是簽約的理由。」

「但與此同時，我們不能急急忙忙地簽約。我們需要一個強大的協定，必須強力保護我們的利益。最重要的是必須讓中方進行我們要求他們進行的結構性改革，否則只是在應付雙邊貿易流動中的數位遊戲，由於協定的可逆轉性，那是很危險的。」

曾擔任川普總統首席策略師和高級顧問的班農說，美國必須有監督機制「監督機制是關鍵，即時監督，然後以懲罰性關稅予以執行。」他引述川普在國情咨文中提到大陸結構性改革的6個要點：強迫技術轉讓、盜竊智慧財產權、網路入侵、操縱匯率、貿易壁壘、國企補貼。

「這能在未來幾個星期做到嗎？絕不可能。」

班農表示，如果按照美國貿易代表萊海澤和白宮貿易與製造業顧問納瓦口洛主導的方向與陸方談判，就能實現川普總統的目標。

班農表示，日本首相安倍周末訪問白宮，除了談美日貿易，另一個可能的主題是如果美陸貿易協定是個對陸方的非結構性改革的協定，雙方將如何承受。

「應對中國當前危險委員會」昨天在紐約舉行研討會，發言者告訴美國投資人中國對美正進行一場「經濟超限戰」，提醒他們投資中國大陸的高度風險。

(中時 )