0427廢核遊行前夕，廢核團體今赴中選會向擁核方提出檢舉，直指「核能減煤」公投案尚未進入第二階段連署，擁核方卻「偷跑」，在網路上公開要求民眾簽署「授權他人代理連署公投」的委任書；環境法律人協會理事長張譽尹痛批這是「偷吃步」，並嗆「要玩民主的遊戲就要遵守民主的規則」。

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，公投法很明確強調要親自簽名、蓋章，不要讓民眾在不清楚的狀況下去做一個空白的委任書。張譽尹也指出，擁核方提出的委任書上，僅有「核能減煤」口號，連主文都沒有，這樣是要百姓公投一句口號，還是公投主文內容？

廢核團體強調，選擇到中選會門口召開記者會，就是希望中選會能夠講清楚、說明白，徹查這件事情，同時也已向中選會進行電話檢舉，中選會則回覆稱這確實是違法連署，但不想主動去管，就因為他們認為坊間不法連署的情況很多。而中選會方面則由選務處副處長在現場收下檢舉函。

對此，重啟核四公投案領銜人黃士修、核能減煤案公投領銜人廖彥朋隨即發表8點聲明，先是反酸在反核團體記者會最後有中選會官員親自接受陳情書，令人非常心酸，因為從去年到今年，已對中選會種種違法的政治操作，在中選會門口開了多次記者會，「從來沒有官員下來接見」。

黃士修、廖彥朋也反駁，委任書在法理上有《民法》的完整效力，另在實務經驗上，2017年罷免時代力量立委黃國昌案時，也是採用委任授權方式進行連署，且已經中選會委員開會討論，決議依《民法》委任是承認其法律效力的。黃更大酸，廢核團體所聘請律師可能平常接的案子不夠多。

黃士修並強調，中選會已違法在先，行政同仁拖延公投案審核，但為保障民眾法律上的權益，才會不得已採用民法委任書的形式。他接著說，已於補正公文中，建請中選會於4月30日委員會議依法審核本案通過，只要我方拿到核能減煤案的正式連署書，將立刻替換委任書為正式連署書，積極解決中選會現行程序與公投法矛盾爭議。

(中時 )