民進黨台中市立委第一選區初選26日出爐，由立法院副院長蔡其昌取得5成民眾支持代表出線，蔡其昌在第一時間在臉書說，「初選產生的並不是贏家，而是責任的承擔！」惟有更加團結、謙卑，才能在明年大選，重拾人民對我們的信任。

蔡其昌在臉書表示，民調結果已經出爐，這不是結束，而是責任的延續，黨內初選沒有贏家，只是選出承擔者的一個過程，惟有更加團結、謙卑，讓人民安居樂業，才能在明年1月11日大選時，重拾人民對我們的信任。

蔡其昌繼續說道，我們得繼續幫人民解決問題、讓人民好生活，努力為台灣找到出路，盼望全黨上下一起努力！最後，感謝吳敏濟議員初選過程的鞕策，也謝謝楊典忠議員、施志昌議員的支持，未來我們再繼續作伙拚！

民進黨立委第1選區有蔡其昌、吳敏濟兩人登記角逐，在進行全民調初選後，上午結果出爐，蔡其昌以3家平均52.50％，大幅領先挑戰者吳敏濟的18.08％，蔡其昌將代表民進黨出線。

(中時 )