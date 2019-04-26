台中市第3屆調解委員經公開遴選後，總計727名候聘人員角逐，由台中地方法院與台中地方檢察署共同審查後，26日公布346名各區調解委員名單。（盧金足攝）

台中市第3屆調解委員經公開遴選後，總計727名候聘人員角逐，由台中地方法院與台中地方檢察署共同審查後，26日公布346名各區調解委員名單。其中男性委員233人，女性委員113人，現任第2屆調解委員332人中，其中16人因年齡或生涯規畫因素放棄參加續聘，計有317人參加續聘遴選，有285人獲得續聘，新聘委員為61人，續聘率89.91％為歷屆之冠。

台中市府法制局表示，第3屆調解委員任期自2019年5月1日起至2023年4月30日止，各區公所盡速完成推選主席及聘任調解委員相關作業，調解業務持續推動、為民服務工作不中斷。

法制局長李善植表示，調解委員的產生是依據鄉鎮市調解條例、台中市政府及各區公所調解行政實施要點等規定，先進行對外公開徵才後，由各區公所組成遴選委員會進行初選。

區公所將初選通過的加倍人選名單提報市府同意，轉送台中地方法院與台中地方檢察署共同審查，最後由院、檢審查會議邀請區公所派員列席說明後，審查通過調解委員名單。

李善植指出，台中地方法院及台中地方檢察署共同審查通過調解委員共346人，現任第2屆調解委員332人中，16人因年齡或生涯規畫因素放棄參加續聘，計有317人參加續聘遴選，285人獲得續聘，新聘委員61人，續聘率為89.91％是歷屆之冠。

其中還有12區續聘率達100％，顯見這次院、檢共同審查秉持現任調解委員優先續聘為原則，重視經驗傳承，並適時注入優秀人才，但每屆調解委員名單公布後，必定有遺珠之憾，調解委員名額有限，總有部分優秀人才未獲聘任，市府對參選人熱心參與地方調解事務的熱誠表示由衷感謝。

市府表示，在第2屆全體調解委員努力下，台中市107年度調解結案件數2萬2098件，調解成立件數2萬0330件，調解成立率高達92％，依據內政部統計資料顯示，調解成立率為全國第一，結案件數也僅次於新北市。

冀望未來第3屆調解委員能夠在任期內能本於熱誠及專業繼續服務市民，法制局陸續安排各項專業教育訓練及觀摩參訪活動，增進調解專業能力，並提升調解服務品質。

(中時 )