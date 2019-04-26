作家吳祥輝昨天以人身攻擊蔡英文總統；總統今在臉書表示，「我要呼籲所有支持者，保持理性與冷靜，不要幫對立與仇恨添加柴火。」

至於昨天前行政院長賴清德在本土社團活動場合中，不滿黨內初選協調過程；蔡英文總統說，「我也相信黨部和協調小組會盡最大的努力」，讓整個初選的民主程序產生最好的結果，團結為2020打拚。

昨天吳祥輝發言的場合，正與賴清德同台，因此引發兩陣營對嗆，甚至以照片、截圖在網路瘋傳，賴清德今早也為此臉書發文說明態度，隨後也在臉書直播再度說明。

蔡總統也在臉書指出，很多人因為她遭受的惡意批評而生氣，「我要呼籲所有支持者，保持理性與冷靜，不要幫對立與仇恨添加柴火。從2008走到今天，來自對岸、對手政黨的謾罵攻擊，從來沒有停過。執政以來，我為了推動改革，所遇到的攻訐辱罵，也從來沒少過。但蔡英文從來沒有因此退縮。」

蔡英文強調，攻擊言語出現在初選程序中，這就是大家之前所擔心、焦慮的情況。我們現在哪裡還有本錢，去經歷這樣的撕裂？情緒性的發言或作為，都無助於最後大選的團結，作爲領導人要有更大的氣度和智慧，多為我們的支持者想想。

(中時 )