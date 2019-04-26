台鐵局6月19日將進行時刻微調，東部周末加開普悠瑪往返各1列次，調整經常性誤點班次，並砍掉周末搭載率低於2成的蚊子列車，總計有92班次有異動，影響5分鐘以上班次共30班。

台鐵指出，為提升假日東線尖峰運能、加強西線乘車便利性、改善列車準點率及有效運用乘務人力，6月19日起進行改點。例如周六、周日各增開樹林－花蓮間普悠瑪號往返，可以提升東線尖峰時段運能約11％。

西部周日則加開區間快車，紓解假日班次擁擠情形，包括新竹－彰化（2015次）、彰化－南港（2036）、南港－湖口（1045次）等。另針對旅客反映經常性誤點班次調整，同時簡化班表，原本試辦的周日班表，也透過微調停辦，民眾不用再另外針對周日列車時刻查詢。

台鐵表示，本次時刻微調共計調整92班次，其中影響5分鐘以上班次共30班。相關列車車次、時刻，即日起可參閱台鐵網站及各車站公告。

(中時 )