鴻海董事長郭台銘（中）26日參訪新竹市眷村博物館，巧遇大學生粉絲。（陳育賢攝）

鴻海董事長郭台銘（右二）26日在新竹市議員林耕仁（右一）的陪同下參訪新竹市眷村博物館。（陳育賢攝）

鴻海董事長郭台銘（中）26日在新竹市議員林耕仁（右）的陪同下參訪新竹市眷村博物館，並在「愛國親民」字樣前合影。（陳育賢攝）

鴻海董事長郭台銘26日表示，他與韓國是鐵打的兄弟，他是英雄，他們倆一定會合作。（陳育賢攝）

宣布參選國民黨下屆總統黨內初選的鴻海董事長郭台銘，26日參訪新竹市眷村博物館，他表示，他敬重高雄市長韓國瑜，他讓國旗飄揚在高雄市，他是同學、是學弟，兩人更是鐵打的兄弟，請媒體不要再見縫插針，他們兩人一定會合作。

至於老婆大人，郭台銘說，他明天不一定會親自去接機，因為媒體會太多，但一定會誠心歡迎她回家，因為這幾天他親自接小孩，體會到老婆真的很辛苦。

(中時 )