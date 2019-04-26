郭台銘訪竹市眷村館 稱韓國瑜是鐵打的兄弟 13:222019/04/26 中時 陳育賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海董事長郭台銘（中）26日在新竹市議員林耕仁（右）的陪同下參訪新竹市眷村博物館。（陳育賢攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海董事長郭台銘（中）26日參訪新竹市眷村博物館，巧遇大學生粉絲。（陳育賢攝） 鴻海董事長郭台銘（右二）26日在新竹市議員林耕仁（右一）的陪同下參訪新竹市眷村博物館。（陳育賢攝） 鴻海董事長郭台銘（中）26日在新竹市議員林耕仁（右）的陪同下參訪新竹市眷村博物館，並在「愛國親民」字樣前合影。（陳育賢攝） 鴻海董事長郭台銘26日表示，他與韓國是鐵打的兄弟，他是英雄，他們倆一定會合作。（陳育賢攝） 宣布參選國民黨下屆總統黨內初選的鴻海董事長郭台銘，26日參訪新竹市眷村博物館，他表示，他敬重高雄市長韓國瑜，他讓國旗飄揚在高雄市，他是同學、是學弟，兩人更是鐵打的兄弟，請媒體不要再見縫插針，他們兩人一定會合作。 至於老婆大人，郭台銘說，他明天不一定會親自去接機，因為媒體會太多，但一定會誠心歡迎她回家，因為這幾天他親自接小孩，體會到老婆真的很辛苦。 (中時 ) #郭台銘 #兄弟 #媒體 #老婆 #眷村 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣政情2020總統大選－陸學者：郭弱點太多 未必能贏蔡 04:102019/04/22 焦點新聞 天真還是故意？小英、郭董互嗆 04:102019/04/22 財經要聞 學者評郭選總統 叫好不叫座 04:102019/04/22 政治要聞 看透郭台銘的獨門武器 04:102019/04/22 時論廣場 2020最新民調 「三腳督」韓、郭勝算較高的是他 03:462019/04/22 政治 支持變反對 館長陳之漢：不會投給郭董 17:472019/04/22 政治 工商社論》論企業家治國，問題多多 04:102019/04/23 財經要聞 郭台銘參選 英媒形容他：台灣「破壞王」 15:162019/04/23 國際 新聞透視》郭董稱拒絕接受徵召 指涉意味濃！揪背後槍手 近韓人士點名馬 04:102019/04/24 政治要聞 藍委憂心 卡韓反卡掉重返執政 04:102019/04/24 政治要聞 政治熱門新聞 遭追問韓國瑜收4千萬消息來源 蔡正元回應了 - 政治 被控拿吳4000萬 韓國瑜：有就辭高雄巿長 - 政治 這居然也是假韓粉 黃暐瀚抓到了！ - 政治 冒牌韓粉退散！羅智強重話抨擊蔡正元 - 政治 柯P是否參選2020？ 親柯名嘴驚爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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