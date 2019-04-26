民進黨捨棄初選要協調？ 鄭文燦：不可能 13:362019/04/26 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鄭文燦表示民進等總統初選程序會繼續走。(呂筱蟬攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨2020總統選舉初選因兩強互打而陷入膠著，民進黨中央有意再邀請總統蔡英文以及前行政院長賴清德會面，但賴又在公開場合回嗆「不談程序，只要我退」等言論，桃園市長鄭文燦26日表示，這輪協調還沒有約及雙方，初選的過程，所有的參與者支持者，都希望能有好的結果。外界也謠傳民進黨初選可能破局，鄭文燦則說，初選會按程序繼續走。 (中時 ) #總統初選 #民進黨 #鄭文燦 也許您會感興趣 推薦閱讀 DPP立委初選 林濁水：開什麼玩笑？總統說會分裂 11:052019/04/22 政治 民調輸藍就提名蔡 綠指待討論 01:182019/04/23 政治要聞 要不要蔡柯配？鄭文燦無法回答 11:222019/04/23 政治 再戰中選會主委人事案！江啟臣：國民黨團絕不退讓 22:452019/04/23 政治 台南市議長跑票案 民進黨三名議員停權一年半 17:432019/04/24 政治 新聞分析》3秒勇vs.半分忠！扭曲民主終將遭反噬 04:102019/04/25 政治要聞 藍委批綠 將廢核當救命浮木 04:102019/04/25 政治要聞 只用3秒出賣台灣民主 民進黨一舉引爆網怒火！ 08:102019/04/25 政治 跑票議員未開除 綠南市黨部批中央魔鬼交易 15:062019/04/25 政治 中選會可以有「愛黨主委」嗎？ 04:102019/04/26 時論廣場 政治熱門新聞 遭追問韓國瑜收4千萬消息來源 蔡正元回應了 - 政治 被控拿吳4000萬 韓國瑜：有就辭高雄巿長 - 政治 冒牌韓粉退散！羅智強重話抨擊蔡正元 - 政治 柯P是否參選2020？ 親柯名嘴驚爆內幕 - 政治 這居然也是假韓粉 黃暐瀚抓到了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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