民進黨2020總統選舉初選因兩強互打而陷入膠著，民進黨中央有意再邀請總統蔡英文以及前行政院長賴清德會面，但賴又在公開場合回嗆「不談程序，只要我退」等言論，桃園市長鄭文燦26日表示，這輪協調還沒有約及雙方，初選的過程，所有的參與者支持者，都希望能有好的結果。外界也謠傳民進黨初選可能破局，鄭文燦則說，初選會按程序繼續走。

(中時 )