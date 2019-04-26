國民黨黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜的「吳韓會」 時間敲定下週二於國民黨中央黨部三樓會客室舉行。外界好奇是否會談到全民調議議題，韓國瑜接受記者訪問，笑答什麼都可以談呀！

國民黨中央今則發布新聞稿指出，吳敦義與韓國瑜的「吳韓會」 時間已敲定，將於下週二（30日）下午三時於國民黨中央黨部三樓會客室舉行。

韓國瑜今接受記者訪問，對於吳韓是否會談到總統初選及全民調等議題，韓表示，什麼都可以談呀！吳是黨主席，他是黨員，什麼都是可以談的！到時會對外統一報告。

而有記者有問到之前臉書爆料公社所做的網路的民調顯示，郭台銘支持度55%，他支持度45%，對此有何看法？韓國瑜回答，每個民調都有機構效應，如果郭台銘領先，前新北市長朱立倫或是前立法院長王金平領先，都非常好！郭董領先10％，他也感到非常開心。至於選舉經費，韓國瑜表示，他會再問會計師。

(中時電子報)