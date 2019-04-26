44歲陳姓男子大年初四晚間在中壢住處2度性侵女性友人，不但強逼吃藥、還恫嚇「再叫就殺了妳」，女子不堪受辱，驗傷報警提告，陳男疑似畏罪，隔天就輕生身亡，桃檢偵結予以不起訴處分。

女子控訴，和陳姓男子是朋友，今年2月8日晚間10點，2人在陳男位於中壢的住處，沒想到陳男狼性大發要和她發生關係，她不從抵抗，陳男竟徒手毆打她的頭部，恫嚇：「再叫我就殺了妳或叫妳喝老鼠藥」、還嗆聲：「我有妳家人的照片，再叫就讓妳家人有血光之災！」隨即強逼她吞服不明藥丸。

女子害怕遭遇不測，沒想到吞藥後就覺得全身癱軟無力，陳男趁機性侵她，隔天凌晨再度「硬上」，女子慘被玷汙2次，清醒後連忙逃離，驗傷報警提告。

陳男疑似畏罪，10日輕生命喪黃泉，因被告死亡者依法不起訴，桃園地檢署偵查終結，予以陳男不起訴處分。

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