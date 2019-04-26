監察院最新一期廉政專刊今天出刊，曾號稱「土地王」的國民黨立委林為洲最新財產申報，土地部分從70筆大幅縮水成46筆，還差點輸給同黨立委徐志榮。徐志榮的土地申報維持不變，仍有42筆。身家上億的不當黨產委員會主委林峯正財產變動不大，存款仍有2400萬元、有價證券3600萬元、並信託國內上市櫃股票5100多萬元。

林為洲在這次財產申報中，共申報土地46筆，比起上次申報70筆，少了24筆土地，但存款從310萬元增加到616萬元；有價證券則為11萬9200元，與上次申報的10萬9900元差異不大，比較不同的是上次申報事業投資699萬4850元，這次則沒有看到，債務部分從1億1046萬8687元變成1億零246萬2460元。

不動產實力雄厚的同黨立委徐志榮，土地仍維持42筆，建物從上次的3筆變成4筆，存款從579萬6100元，增為746萬129元，有價證券從257萬8043元增為328萬6651元。另有650萬左右的債務，上次事業投資1210萬4500元，這次則沒有看到。

擁有上億身家的林峯正，上次財產申報時和妻子名下存款共有約2510萬5元、有價證券約3300萬，信託上市櫃公司價值5125萬元的股票，及價值180萬的高爾夫球證。這次申報時，存款約為2413萬多元，有價證券約3642萬元，信託上市櫃公司價值5131萬元的股票，高爾夫球證也沒有變動，整體而言財產變動不大。

(中時 )