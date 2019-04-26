就算西區準決賽的對手還沒出爐，火箭已經完全無視快艇了嗎？根據《ESPN》記者麥克馬洪26日爆料，火箭將會提前在27日飛到舊金山灣區，也就是勇士主場甲骨文球館所在地進行訓練，目的當然是為了趕緊調好時差問題。

由於休士頓與奧克蘭之間有2小時時差，雖然火箭的西區準決賽對手還沒確定，目前勇士暫以3勝2敗領先快艇，雙方第6戰將於27日舉行，可是火箭卻已迫不及待了，也似乎早就預測到去年西區冠軍賽的對戰組合將會提前上演。

畢竟勇士與火箭去年在西區冠軍賽拚到第7戰，才因火箭明星主控保羅大腿拉傷缺陣，無奈以3勝4敗遭到勇士淘汰出局，火箭今年捲土重來，且有可能提前在西區準決賽就跟勇士碰頭，當然要趕緊做好所有準備，不讓去年憾事重演。

麥克馬洪表示，火箭這個提前飛往舊金山灣區動作並非代表不尊重快艇，而是確保調好時差，問題是他們不選洛杉磯，而在灣區訓練，其中含意眾人皆知，如果最後快艇上演西區「老八傳奇」爆冷宰掉勇士，火箭才會返回休士頓備戰。

(中時電子報)