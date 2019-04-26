誰說美容美髮業是女性專屬工作？53歲的吳燦城10年前因故成為單親爸爸，在各項工作都被拒絕的窘境下，他開始學習美容、美甲業，靠著一技之長養大2子；26日他獲新北市模範勞工獎項肯定，吳燦城說，他不是最傑出、賺最多的，但希望藉自身故事，鼓勵更多單爸、單媽，勇敢走出來。

慶祝五一勞動月，新北市勞工局、交通局26日舉辦「模範勞工暨優良駕駛表揚大會」，市長侯友宜親手頒獎給270位模範勞工、優良工會以及優良駕駛。

侯友宜說，新北市為創造更好的青年就業環境，提出了初次尋職青年就業服務、非典型就業青年轉正職服務等方案，讓青年朋友在新北市能夠順利就業，同時也讓新北市連續兩年成為全國青年失業率最低的城市；此外，設立勞工權益基金、擴大就業服務、提升勞動檢查能量，今年更在失業子女就學補助上，以「補助差額」比照軍公教，讓勞工權益更有保障。

吳燦城是一個單親爸爸，獨自撫養兩名小孩，曾面臨家庭與工作無法兼顧的窘境，甚至到補習班應徵清潔工也遭拒，讓他一度灰心喪志。

為了孩子，吳燦城決定重新振作，投身美容行業，10年前開始參加職訓課程，且求學考上研究所，研讀美學藝術，並順利考取乙級美容證照。

現在吳不僅有自己的美容工作室，從彩妝、美甲、人體彩繪、新娘秘書、證照輔導都是他的強項，他說，從事美容業，最重要是建立互信關係，但美容也不見得適合男性，包括對美的看法以及心態問題，因此對自己要求也會更高一點。

(中時 )