近期虐童事件頻傳，民進黨北市議員許淑華接獲家長陳情，指控啟明學校劉姓代課老師，涉嫌對孩童不當管教、施暴長達2年，校方卻想息事寧人，隱匿真相未向教育局通報，直到家長向社會局投訴，教育局才知情介入調查，除對劉師記一大過並不續聘，學務主任延遲通報記申誡一次，校長自請處分，許淑華質疑教育局反應慢半拍，且懲處過輕，要求懲處案及虐童案重新調查。

許淑華今舉行記者會，揭發特教幼童長期受虐卻被掩蓋真相，出席記者會的學生家長代表拿著麥克風隱隱啜泣，聲淚俱下痛批，幼童因遲緩關係就讀特教班，沒想到開口的第一句話竟是「老師打我」，遲緩的情況更遲緩。

學生家長控訴，去年4月發現學生狀況越來越差，學校評鑑退步非常多，甚至出現不願去上課行為，深入了解發現，原來自己的孩子從2016年入學起，長期被劉姓老師過當管教，像是拿書本打頭、粗暴拖行等行為，整起事件直到向社會局投訴，教育局獲報介入調查。

最離譜的是，該事件社會局5月3日轉報教育局，校方直到5月8日才通報教育局，並隨即對甲生遭灌食不當管教案調查，僅約談劉師，因認定無具體不當管教情況不成立，接著針對以生體罰不當管教案調查，認定成立，且教師有延遲通報情況，校內考績委員會決議，劉師記一大過並不在續聘，學務主任延遲通報記申誡一次，校長自請處分。

社會局則於去年11月7日，認定涉嫌虐童延遲通報，依兒少法規定，對劉師開罰6萬元，校長及學務主任各3萬元；此外，針對吳姓導師部分，校內委員會決議，吳初任導師，經驗及敏感度不足，僅口頭訓誡。

許淑華質疑，校長僅「自請處分」，但至今尚未處分，冷眼旁觀的吳姓導師僅被口頭訓誡，教育局得知家長將出面開記者會，甚至要求家長不要出面，隱匿虐童案不通爆還想息事寧人，痛批非常離譜，要求此案重新調查。

對此，教育局副局長何雅娟回應，劉姓老師已記過並不敘並，校長懲處部分會列入今年度考評，預計7月會有結果；至於被指控未確實通報的校長，面對記者電話詢問，僅稱目前正在開車不方面講電話，相關回應交由校方發言人。

(中時 )