為改善食安，蔡英文總統提出食安五環政策，第五環是「全民監督食安」，提高檢舉獎金，加強民眾監督黑心廠商力量。然而國民黨籍立委陳學聖今日(26日)召開記者會指出，有位民眾檢舉元山蛋品有限公司使用變質腐敗之次級蛋加工製作液蛋產品，事件的不法所得達上億元，裁處罰鍰共計714萬元，當事人卻因此失業，且事隔九個月才拿到區區10萬獎金，這種做法如何鼓勵吹哨者檢舉違反食安案件？

陳學聖指出，匿名吹哨者A先生原本是元山蛋品有限公司的廠內員工，如果沒有他檢舉，元山蛋品的不法行為根本不會被揭露，但揭發後A先生因此丟掉工作，且四處搬家，害怕被人追殺，元山蛋品有限公司於107年8月遭檢舉，結果事隔9個月，桃園市政府直到最近才通知A先生領取獎金10萬元，政府賺了714萬，只給一個失業且面臨身家安全的吹哨者10萬元，這樣如何鼓勵吹哨者站出來？

陳學聖舉例，反觀台中市政府面對同類案件，雄勳肉品不法所得109萬，就裁處罰鍰387萬元，且發放350萬元的高額獎金，力勤肉品不法所得數百萬，被台中市政府裁處罰鍰1032萬元，也發放350萬元的獎金，如此才能真正落實鼓勵吹哨者檢舉違反食安案件的立法精神。難道桃園要成為黑心蛋品的故鄉嗎？桃園市政府用這樣的態度面對，誰願意出來檢舉？桃園市政府喊窮，但卻一直推動各種補助，不知道哪裡窮了？

依照「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」第4條規定，政府得發給檢舉人至少罰鍰實收金額50％之獎金，為「檢舉獎金」。又同辦法第5條規定，除發給前條獎金外，如果檢舉人現為或曾為被檢舉者的員工，可另發給檢舉人新臺幣10萬元以上400萬元以下之獎金，即「吹哨者獎金」。但A先生出席記者會無奈表示，桃園市政府和中央政府卻互推皮球，桃園市衛生局還同意元山分期付款，罰鍰要三年多才繳清，桃園市政府和衛福部讓人無法相信。

衛福部食品藥物管理署蔡文瑛研究員表示，獎勵辦法第4條規定要等到實收金額確定再發放獎金，而且蛋品公司可以提出訴願、行政訴訟，需要把程序走完，黃建隆科長則說吹哨者已得吹哨獎金10萬元，檢舉獎金部份，雖已有裁處714萬元，但元山蛋品還在行政救濟中，故還不能發檢舉獎金。但陳學聖仍質疑，政府應鼓勵吹哨者出來檢舉，結果吹哨者出來的下場是失業且九個月後才拿到一點點獎金，要求衛福部趕快跟桃園市政府連絡，兩周內提出說明。

(中時 )