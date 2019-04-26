資深音樂人劉家昌身為「死忠韓粉」，曾公開表示等了二十多年「好不容易等到一個韓國瑜，讓中華民國重見天日」，未料今天在臉書PO文砲轟，卻被國民黨幾個亡黨亡國的人扯了後腿，而對象指的就是前總統馬英九。

劉家昌表示馬英九除了為228事件年年道歉，台語歌手洪一峰先生過世時，不知他對國家有什麼貢獻，只知道用總統身份去參加喪禮，並用黨旗、國旗蓋棺，讓他痛批根本就是拍盡本土馬屁，此外更列舉多項任內「記錄」，例如：把中華民國邊緣化、民調剩18趴仍不下台、讓學生充滿仇恨砸中正紀念堂、害丁守中以三千多票落敗，讓他直言在你手上亡黨亡國的事實，我們都沒忘過，根本丟盡藍營的臉、傷透了藍營的心。

劉家昌臉書。(圖/劉家昌臉書)

對於韓國瑜聲勢高漲，讓中華民國有一線曙光，但馬英九為了報答基金會金主郭台銘，竟帶著國旗的帽子去高雄買水果，原以為支持韓國瑜，未料當韓國瑜還在飛機上，郭董就在不合程序下宣佈選總統，讓劉家昌痛批根本針對韓國瑜，強調未來泛藍若分裂也是馬英九造成，失敗只有唯你是問。

最後劉家昌更再三呼籲：「下次選舉，任何人找馬英九站台，就不要投他，不能譲一個亡黨亡國的人，再一次傷害中華民國」。

(中時電子報)